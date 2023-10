Tabakovic mit Hacken-Zaubertor ++ Verletzungs-Schock bei Kobel ++ Sommer weiter im Hoch

Am Samstag schiesst Haris Tabakovic gegen Paderborn in der 11. Minute das 1:0, in der 54. trifft er brillant mit der Hacke zum 3:1-Endstand. Der 29-Jährige hat in elf Spielen neun Treffer erzielt und führt damit die Torschützenliste in der 2. Bundesliga an.Yann Sommer spielt mit Inter Mailand in der 10. Runde der Serie A zum siebten Mal zu null. Dank dem 1:0-Heimsieg gegen José Mourinhos AS Roma bleibt Inter Leader.

Im zehnten Spiel verliert Burnley zum achten Mal – nur Sheffield United ist noch schlechter in die Saison gestartet. Gegen Bournemouth (1:2) wird Amdouni bereits in der Halbzeit ausgewechselt, da steht es noch 1:1. Der 22-Jährige hat in der Premier League erst einen Treffer erzielt, das war am 18. September.Norwich City hinkt den eigenen Erwartungen weit hinterher und ist nach 14 Runden nur Tabellen-17. Die Bilanz im Oktober: Vier Niederlagen und ein Remis.

