SZU-Station Selnau in Zürich: Ohrenbetäubendes Quietschen nach Gleiserneuerung

Die Hauptarbeiten seien nun abgeschlossen, teilte das Bahnunternehmen am Dienstag mit. Die einzelnen Bauphasen seien planmässig und ohne Verzögerung umgesetzt worden.Sowohl die Sihltalbahn S4 als auch die Uetlibergbahn S10 verkehren seit Montag wieder nach Fahrplan. Auch die SN4 zwischen Zürich HB und Langnau-Gattikon werde ab kommendem Wochenende wieder regulär verkehren, teilt die SZU mit.

Während der Bauarbeiten kam es zu diversen Sperrungen auf der Strecke. So war die Station Zürich-Selnau in der Zeit vom 14. Juli bis 9. Oktober geschlossen. Seit dem 10. Oktober wird die Station wieder bedient. Die Erneuerungsarbeiten haben allerdings einen unangenehmen Nebeneffekt: Die Züge verursachen hier beim Anfahren ein ohrenbetäubendes Quietschen, das sich im Tunnel noch verstärkt.Die Lärmemissionen, welche in der Station Selnau derzeit aufträten, seien von vielen Faktoren abhängig, sagt SZU-Sprecher Remo Lütolf auf Anfrage. «Tendenziell sind neue Gleisanlagen lauter, bis sie eingefahren sind.

Gemäss Lütolf wurde im Rahmen der Umbauarbeiten im Sihltunnel auch die Raumakustik in Selnau betrachtet. Man habe den Anteil an absorbierenden Flächen zur Schallreduktion in der Station erhöht. «Anhand von Simulationsrechnungen gehen wir längerfristig von einem signifikant tieferen Schallpegel aus als vor der Fahrbahnerneuerung», sagt Lütolf.

