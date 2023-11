Szenenbildnerin Nina Mader ist nie auf einem Roten Teppich zu sehen

Wie aufwendig das sein kann, zeigt beispielsweise der Film «Monte Verità» (2020) von Stefan Jäger. Dafür musste das Hauptgebäude der ehemaligen Künstlerkolonie, das um 1900 entstanden ist, rekonstruiert werden. «Wir hatten nur wenige Fotografien zur Unterstützung und es galt, das Gebäude einmal als Aussenfassade im Tessin und einmal als Studiobau in Köln zu realisieren», so Mader.

Das Nachbauen von Häusern, die es einmal gegeben hat, ist das eine. Anderes darf und muss komplett aus der Vorstellung heraus entstehen. Zu Figuren und Szenen, besonders im historischen Kontext, sei eine fundierte Recherche wichtig. Meist sei in jenem Moment, in dem das Szenenbild involviert werde, bereits viel Vorarbeit von der Regie geleistet worden.

«Falls der Film in einem bestimmten Milieu spielt, finde ich es wichtig, dass man ein Verständnis für diese Umstände und ein Gefühl für die Atmosphäre bekommt, um die Drehorte authentisch ausstatten zu können.

Die gebürtige Zürcherin Nina Mader arbeitet bei internationalen und einheimischen Produktionen in verschiedenen Positionen im Art Department Team mit. Neben ihrer Arbeit als Szenenbildnerin ist sie immer wieder auch als Set Dresserin tätig. Dabei gibt es beträchtliche Unterschiede zwischen dem In- und Ausland: «In der Schweiz wird meist 'on location' gedreht, das heisst an realen Schauplätzen.

