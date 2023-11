Systemwechsel bei der Besteuerung des Eigenmietwerts

Die Besteuerung des Eigenmietwerts steht seit Langem quer im Raum. Die Besteuerung von Einkommen ohne Zufluss von Geld kann besonders für pensionierte Hausbesitzer ein Problem darstellen. Die Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Marktmiete führt zudem zu vielen Ungleichbehandlungen, die verfassungsrechtlich schwer zu rechtfertigen sind. Schliesslich führt die Eigenmietwertbesteuerung zu Verschuldungsanreizen und stellt somit ein Risiko für die Finanzstabilität der Schweiz dar.

Aus all diesen Gründen ist ein konsequenter Systemwechsel geboten.Nach geltendem Recht ist der Mietwert einer selbst genutzten Liegenschaft steuerbares Einkommen. Begründet wird dies mit der Reinvermögenszugangstheorie, wonach sämtliche Vermögenszugänge steuerbar sin





