Swisscom steigert den Gewinn deutlich - Umsatzziel gesenkt

Operativ zeigte sich das übliche Muster: Während im Schweizer Kerngeschäft der Umsatz leicht sank, wuchs die Swisscom in Italien. Fastweb steigerte den Umsatz um 6,0 Prozent 1,91 Milliarden Euro.Besser sieht es beim Profit aus: Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) der Swisscom wuchs um 4,1 Prozent auf 3,5 Milliarden Franken. Dazu beigetragen hat auch der Wegfall von Sondereffekten, die das Vorjahresresultat belastet hatten.

Insgesamt war das Ergebnis vor einem Jahr durch Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 82 Millionen Franken belastet worden. Den grössten Teil davon hatte eine Busse der Eidgenössischen Wettbewerbskommission Weko von 71,8 Millionen Franken ausgemacht. Denn der Telekomkonzern hatte im Urteil der Weko zwischen 2006 und 2013 seine marktbeherrschende Stellung bei der Übertragung von Live-Eishockey- und Fussballspielen im Bezahl-TV missbraucht.

Noch deutlicher wirkte sich der Wegfall dieser einmaligen Effekte beim Reingewinn aus. Unter dem Strich steigerte die Swisscom den Nettoverdienst um 7,9 Prozent auf 1,3 Milliarden Franken.Umsatzziel nach unten geschraubt

Wegen der Euro-Talfahrt und der schwächeren Handyverkäufe senkt die Swisscom auch den Umsatzausblick fürs gesamte Geschäftsjahr 2023. Neu erwartet der Konzern einen Umsatz von 11,0 Milliarden Franken, nachdem er bisher einen Umsatz von 11,1 bis 11,2 Milliarden Franken in Aussicht gestellt hatte. Die Umsatzzielsenkung hatte die Finanzgemeinde mehrheitlich nicht auf dem Radar.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CASHCH: Wegfallende Sonderfaktoren werden Gewinn von Swisscom stützenSwisscom publiziert am Donnerstag die Neunmonatszahlen 2023. Der Umsatz wird stabil erwartet, der Gewinn höher.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB schreibt für Januar bis September knappen GewinnDie Schweizerische Nationalbank (SNB) weist für die ersten neun Monate 2023 einen knappen Gewinn…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Swisscom will 50 Milliarden Risikokapital für Techfirmen auftreibenDie Swisscom will 50 Milliarden Franken Risikokapital für junge Schweizer Techfirmen auftreiben. Damit sollen die Jungunternehmen bei der Expansion unterstützt und ihre Abwanderung ins Ausland verhindert werden.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

NAU_LIVE: Swisscom will 50 Milliarden Risikokapital für Techfirmen auftreibenDie Swisscom will 50 Milliarden Franken Risikokapital für junge Schweizer Techfirmen auftreiben. Damit sollen diese bei der Expansion unterstützt werden.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB-Präsident Jordan fordert bessere Krisenvorbereitung der BankenDie Vorgänge um die CS sollen ein Einzelfall bleiben: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

CASHCH: Energiekonzern Uniper macht fast zehn Milliarden Euro GewinnFast ein Jahr nach der Rettung durch den Staat fährt der Energiekonzern Uniper Rekordgewinne ein.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕