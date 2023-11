Swisscard-Mail „Aktivierung SecureCode“ ist Phishing

Im E-Mail wird man aufgefordert, den SecureCode-Dienst in den nächsten 48 Stunden zu aktivieren, anderenfalls die Nutzung der Kreditkarte eingeschränkt werde. Mit diesen Angaben versuchen die Kriminellen den Druck auf die E-Mailempfänger zu erhöhen und diese zu unüberlegten Handlungen zu verleiten.

Geben die Opfer auf der Fake-Website die Kreditkartendaten ein, erfolgt unmittelbar eine unbefugte Belastung der Kreditkarte. Die Betrüger versuchen ebenfalls, den vom Finanzinstitut erhaltenen Sicherheitscode zu ergattern, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen.Folgen Sie niemals Links aus E-Mails, SMS, etc. oder von anderen Websites, da diese optisch verändert sein können.

Geben Sie nie sensible Daten von sich preis, wenn Sie vorgängig keine gründlichen Abklärungen getätigt haben: Sie können zum Beispiel Einkäufe in Echtzeit prüfen, sicher im Internet bezahlen, Rechnungen unterwegs prüfen oder eine Karte sperren sowie eine Ersatzkarte bestellenInformieren Sie umgehend Ihr Kreditkarten-/Finanzinstitut über die Nummer auf der Rückseite Ihrer Karte oder lassen Sie die involvierten Zugangsdaten und Karten sperrenTech...

