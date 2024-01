Swiss Granum empfiehlt neue Sorten für die Ernte 2024

Im Vergleich zum Vorjahr empfiehlt Swiss Granum einige neue Sorten. Andere Sorten sind nicht mehr auf der Liste vertreten. FiBl PreviousNext Swiss granum erstellt in Zusammenarbeit mit Agroscope und Agridea basierend auf den in der Schweiz durchgeführten Sortenversuchen die Listen der empfohlenen Sorten für Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen.

Einsehbar auf InternetDas Hauptziel der Listen der empfohlenen Sorten von Swiss Granum besteht darin, Sorten vorzuschlagen, die für die klimatischen Verhältnisse der Schweiz geeignet sind und den Bedürfnissen der Produzenten, der Verarbeiter und der Verbraucher entsprechen. In einer Medienmitteilung informiert Swiss Granum über die empfohlenen Maissorten für die Ernte 2024. Der Verband veröffentlicht dazu Tabellen und Listen, die unter swissgranum.ch einsehbar sind . In der Mitteilung lässt Swiss Granum zuvor aber die Saison 2023 noch einmal Revue passiere





