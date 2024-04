Swiss Flug LX464 kehrt nach Zürich zurück

Am Montagabend war Flug LX464 der Swiss der meistgetrackte Flug auf Flightradar24 . Der Grund: Anstatt nach London zu fliegen, wie geplant, machte der Airbus A220 über Frankreich eine Schlaufe und kehrte erst zurück nach Zürich. Dort musste er ein paar Runden über dem Flug hafen machen, ehe er sich dann auf den Weg nach Genf machte. Ein News-Scout berichtet von zwei Durchstartmanövern in Zürich.

Rückkehr wegen besseren Wartungsmöglichkeiten Laut einer Mediensprecherin der Swiss hat es auf dem Flug eine Fehlermeldung bezüglich des Autopiloten gegeben. Das Flugzeug hätte ohne Weiteres weiterfliegen können, man hat sich aber dazu entschieden, zum Heimat- Flughafen Zürich zurückzukehren. Dies sei Standard-Prozedur, da man dort über die besten Wartungsbedingungen verfüge.

Swiss Flug LX464 Zürich London Fehlermeldung Autopilot Rückkehr

