Swiss fliegt Rekordgewinn ein ++ Auch Swisscom und Valiant verdienen mehr ++ Vor Autogrill-Fusion: Dufry wächst weiter

Dabei will die Bank einerseits die Kosten ab 2024 jährlich um bis zu 15 Millionen reduzieren und damit die Rentabilität steigern. Andererseits ist Valiant daran, bis kommendes Jahr vom Genfersee bis zum Bodensee 14 zusätzliche Geschäftsstellen zu eröffnen. Bis auf jene in Muttenz (BL) sind alle neuen Valiant-Filialen bereits in Betrieb.

Sprich: Die Flugzeuge waren in den ersten neun Monaten 2023 «ausserordentlich gut ausgelastet», wie Swiss schreibt. Der Sitzladefaktor betrug durchschnittlich 85,1 Prozent und lag damit um 5,4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Weiterhin kommen Swiss zudem die Kosteneinsparungen aus der Restrukturierung in der Pandemie zugute, wie das Unternehmen schreibt. Und so wird auch fürs Gesamtjahr «ein sehr gutes Ergebnis» erwartet.

Zum jüngsten, kräftigen Wachstum beigetragen haben laut Dufry alle Marktregionen. Und das Unternehmen zeigt sich auch mit Blick in die Zukunft optimistisch. Die «ebenso starke Nachfrage» habe sich zu Beginn des letzten Quartals fortgesetzt. Zudem rechnet Dufry damit, dass sich bald Synergien realisieren lassen die aus der Fusion mit Autogrill entstehen.

«Indien ist einer der wichtigsten Märkte der Welt mit einem immensen Potenzial», wird Tulsi Naidu, CEO Asien-Pazifik bei Zurich, zitiert. Der Schweizer Versicherungskonzern freue sich, dort «ein bedeutendes Engagement mit einem hervorragenden Partner einzugehen».

