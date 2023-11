Swiss fliegt in ersten neun Monaten Rekordergebnis ein

Von Juli bis September steigerte die Swiss ihren Umsatz ausserdem um knapp 11 Prozent auf 1,5 Milliarden Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte (VJ 1,3 Mrd). Man habe im reiseintensivsten Quartal – in das die Sommerferien fallen – 99 Prozent der Flüge durchführen können. Und das trotz Streiks, schwierigem Wetter oder Personalmangel bei Partnerfirmen.

Über die gesamte Neunmonatsperiode gerechnet lag der Umsatz der Swiss gemäss dem Communiqué bei 4,0 Milliarden Franken – fast gleich viel wie im Jahr vor der Pandemie. Der Betriebsgewinn kletterte gar massiv auf 615,9 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte die Swiss einen Überschuss von 287,5 Millionen erzielt und vor der Pandemie einen von 490 Millionen.Laut Swiss handelt es sich um das stärkste operative Ergebnis der Firmengeschichte.

«Zugute kamen uns unsere kompetitiven Kostenstrukturen infolge der Restrukturierung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. So liegen zum Beispiel unsere Verwaltungskosten weiterhin unter dem Niveau von vor der Pandemie», wurde Finanzchef Markus Binkert im Communiqué zitiert.

