Swiss erzielt in den ersten neun Monaten Rekordergebnis

Die Swiss verbucht das stärkste operative Ergebnis ihrer zwanzigjährigen Firmengeschichte: In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 erzielte dieMarkus Binkert, CFO von Swiss, sagt: «Auch im dritten Quartal konnten wir davon profitieren, dass die Nachfrage nach Flugreisen branchenweit grösser war als das Angebot.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SRF 3: Flashback 1983: D.C. Hardcore, Post-Punk und Swiss Wave - Die DIY-Initialzündung - Sounds!In den 90ern erreichten Crossover und Pop-Punk die Millionen, der Grundstein für Genre-Übergreifende und handgemachte Rockmusik wurde auf den Scherben der Punk-Welle schon Anfang 80er-Jahre gelegt: Bad Brains, Minor Threat, Black Flag, The Fall, PiL, Grauzone oder Liliput waren 1983 bahnbrechend.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen ⮕

CASHCH: SNB-Gewinn schmilzt zusammenBei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) sind die Gewinne in den ersten neun Monaten 2023 deutlich zusammengeschmolzen.

Herkunft: cashch | Weiterlesen ⮕

20MIN: Flugverkehr: Swiss verzeichnet stärkstes Ergebnis der FirmengeschichteIn den traditionell reiseintensiven Sommermonaten konnte die Swiss ein Rekordergebnis verbuchen und das bereits starke Resultat des ersten Halbjahres weiter ausbauen.

Herkunft: 20min | Weiterlesen ⮕

SUEDOSTSCHWEIZ: SNB-Präsident Jordan fordert bessere Krisenvorbereitung der BankenDie Vorgänge um die CS sollen ein Einzelfall bleiben: Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen ⮕

SRFLUZERN: Die Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof erneuern - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof im Obergrundquartier umgestalten und sanieren. Der Stadtrat sieht dafür Investitionen von gegen 20 Millionen Franken vor. Das letzte Wort hat das Stadtluzerner Stimmvolk.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕

SRFLUZERN: Die Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof erneuern - Regionaljournal ZentralschweizDie Stadt Luzern will die Schulanlage Steinhof im Obergrundquartier umgestalten und sanieren. Der Stadtrat sieht dafür Investitionen von gegen 20 Millionen Franken vor. Das letzte Wort hat das Stadtluzerner Stimmvolk.

Herkunft: srfluzern | Weiterlesen ⮕