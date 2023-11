Swiss Basketball bleibt im Rennen um ein Olympia-Ticket

Die Schweiz erhielt ihren Platz für dieses Turnier dank dem 11. Rang im neuen Nationenranking des Weltverbandes Fiba. Beim Qualiturnier nehmen 16 Teams teil, die ersten drei erhalten ein Ticket für die Olympischen Spiele. Drei Männerteams sind bereits über die Weltrangliste für Paris 2024 qualifiziert: Serbien, die USA und China. Die Schweizer Frauen dagegen müssen ihre Olympia-Ambitionen begraben.

