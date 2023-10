Swiss Banking: Die grosse Rückkehr der kleinen Privatbanken

Bis vor kurzem schienen die kleinen Schweizer Privatbanken dem Untergang geweiht. Doch innert einiger Monate hat sich die Situation drastisch verändert. Nun steuern sie Rekordergebnissen entgeben, und von Übernahmen ist überhaupt keine Rede mehr. Was ist geschehen?

Massgebend für diese Entwicklung war das Zinsumfeld. Es führte zu einer markanten Verschiebung in der die Ertragsstruktur der Privatbanken – weg vom Kommissionsgeschäft hin zum Zinsgeschäft. Im Vergleich dazu konnten die mittelgrossen Privatbanken ihr Kosten-/Ertrags-Verhältnis nur um 7,4 Prozentpunkte senken (neu: 74 Prozent), die «Big 8»1, zu denen unter anderem Julius Bär, Pictet und Vontobel zählen, gar nur um 1,3 Prozentpunkte auf 67,3 Prozent. Die massiv verbesserte Verfassung der kleinen Privatbanken hat wiederum zu einem signifikanten Rückgang der M&A-Aktivitäten in diesem Sektor geführt, wie die weiteren Zahlen von KPMG zeigen.

«Wir gehen davon aus, dass diese Situation bis Anfang 2024 anhalten wird», sagte Christian Hintermann, Bankenexperte bei KPMG Schweiz.Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass momentan viele Privatbanken von der Integration der CS in die UBS zu profitieren versuchen, wie auch finews.ch schon verschiedentlich berichtete, indem sie Kundenberaterinnen und -berater oder sogar ganze Teams engagieren. headtopics.com

1Zu den «Big 8» zählen Edmond de Rothschild, EFG International, J. Safra Sarasin, Julius Bär, Lombard Odier, Pictet, UBP und Vontobel, wobei Lombard Odier und Edmond de Rothschild in der Analyse nicht berücksichtigt wurden, da von ihnen keine Halbjahreszahlen rechtzeitig vorlagen.

Hubert Hurkacz und Félix Auger-Aliassime: Die beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel 2023 im PorträtDie beiden Finalisten der Swiss Indoors Basel stehen fest. Der Pole Hubert Hurkacz (ATP 11) bekommt es am Sonntag ab 15.30 Uhr mit dem Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime (ATP 19) aus Kanada zu tun. Wir stellen Ihnen die beiden Kandidaten vor dem Finale vor. Weiterlesen ⮕

Swiss Indoors in Basel ohne Federer: So will Präsident Roger Brennwald die heikle Aufgabe meisternDas Basler Turnier hat das heikle Übergangsjahr gut gemeistert. Präsident Roger Brennwald will mit dem teuersten Schweizer Sportanlass zu den Wurzeln zurückkehren. Weiterlesen ⮕

Félix Auger-Aliassime gewinnt zum zweiten Mal die Swiss Indoors in BaselDer Kanadier Félix Auger-Aliassime triumphiert bei den Swiss Indoors in Basel zum zweiten Mal. Im Finale setzt er sich gegen den Polen Hubert Hurkacz durch. Weiterlesen ⮕

Félix Auger-Aliassime gewinnt die Swiss Indoors in BaselDer Kanadier Félix Auger-Aliassime gewinnt wie im letzten Jahr die Swiss Indoors in Basel. Im Final setzt er sich gegen den Polen Hubert Hurkacz 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) durch. Der alte Champion ist auch der neue: Im Duell zweier herausragender Aufschläger führte der 23-jährige Auger-Aliassime (ATP 19) etwas die feinere Klinge. Dennoch schaffte auch der Franko-Kanadier mit Wurzeln in Togo trotz insgesamt fünf Chancen, vier davon in der Endphase des zweiten Satzes, kein Break. Bei eigenem Aufschlag gab er aber gerade mal neun Punkte ab (zwei durch Doppelfehler). So ging es - nicht ganz überraschend - zweimal in ein Tiebreak. In diesen behielt Auger-Aliassime verdientermassen die Oberhand, auch wenn sich Hurkacz (ATP 11) bis zum Ende wehrte. Der Titel ist nach einer schwachen Saison eine Erlösung. Auch wegen einer Knieverletzung hatte Auger-Aliassime zwischen März und Oktober bei dreizehn Turnieren gerade mal drei Matches gewonnen. In der Basler St. Jakobshalle ist aber alles anders: Hier ist er auch nach zehn Partien noch ungeschlagen, im Viertelfinal hatte er gegen Alexander Schewtschenko zu später Stunde sogar einen Matchball abgewehrt. Der Kanadier aus Montreal staunte nach seinem Finalsieg gegen seinen guten Kollegen Hurkacz selber. «Ich kam als 17-Jähriger erstmals hierher (in der Qualifikation) und es ist immer super organisiert hier. Nach dem Auf und Ab ist dies wohl mein speziellster Sieg», sagte er bei der Siegerehrung Weiterlesen ⮕

«Der Mut ist da, die Ansätze stimmen»Die Nationaltrainerin resümiert die knappe Niederlage gegen Schweden und blickt auf die Herausforderung Spanien voraus. Weiterlesen ⮕

Die «Adler»-Sanierung hat sie obdachlos gemacht: Jetzt machen die Stadttauben dafür anderswo ÄrgerMensch und Taube – eine mitunter spannungsvolle Beziehung. In Laufenburg hatten die Vögel lange Zeit unter anderem im Dachstock der «Adler»-Liegenschaft ihr Domizil. Dort sind jetzt Wohnungen für Menschen drin. Die Folge: Die Tiere suchen sich Alternativen, was wiederum für Beschwerden sorgt. Weiterlesen ⮕