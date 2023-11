Swiatek vor Halbfinaleinzug – Jabeur mit Revanche

Ein Satzgewinn gegen Ons Jabeur (WTA 7) im abschliessenden Gruppenspiel würde ihr bereits sicher zum Einzug in die K.o.-Phase reichen. Gauff, die im ersten Satz völlig von der Rolle war (11 unerzwungene Fehler bei 40 gespielten Punkten), schlug zum Gewinn des zweiten Durchgangs auf, liess aber die letzte Konsequenz vermissen.

Jabeur gegen Vondrousova siegreichDie 19-jährige US-Amerikanerin trifft am Freitag auf Marketa Vondrousova (WTA 6), die ihre ersten beiden Matches verloren hat. Vondrousova musste sich Ons Jabeur 4:6, 3:6 geschlagen geben. Die Tunesierin revanchierte sich damit für die Niederlage gegen die Tschechin im Final von Wimbledon.

Jabeur spendet für Palästinenser Box aufklappen Box zuklappen Ons Jabeur will einen Teil ihres Preisgelds bei den WTA Finals notleidenden Palästinensern spenden. «Das ist keine politische Botschaft. Es geht um Menschlichkeit», sagte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin beim Saisonabschlussturnier der besten acht Spielerinnen des Jahres mit Blick auf den Nahost-Konflikt: «Ich will Frieden in der Welt – mehr nicht.

