SVP reicht 115'000 Unterschriften für Begrenzung der Zuwanderung ein

Mit ihrer «Nachhaltigkeits-Initiative» fordert die SVP eine Begrenzung der Zuwanderung – notfalls zulasten der Personenfreizügigkeit und anderer Abkommen. Die 115’000 beglaubigten Unterschriften, die heute bei der Bundeskanzlei eingereicht wurden, sind in weniger als neun Monaten gesammelt worden – also der Hälfte der Sammelfrist von 18 Monaten.

JSVP-Chef Fiechter an vorderster Front – Juso stört Unterschriften-Übergabe Neben der Parteispitze um Präsident Marcel Dettling und Fraktionschef Thomas Aeschi trotzten weitere Partei-Promis dem Regen in Bern – auch JSVP-Chef Nils Fiechter . Der Berner steht aktuell in der Kritik wegen der angeblichen Nähe seiner Strategiechefin und Freundin Sarah Regez zu Rechtsextremen. Diese war ebenfalls kurz auf der Bundesterrasse, verschwand aber noch vor dem Fototermin. Fiechter erklärte gegenüber 20 Minuten, dass Internes bei der JSVP intern behandelt werde und äusserte sich nicht zur aktuellen Situatio

