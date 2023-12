SVP-Präsident Marco Chiesa tritt zurück

Der 49-jährige Tessiner gibt im März den Posten als SVP-Präsident ab. Er habe mit dem Wahlerfolg seinen Auftrag erfüllt, so Marco Chiesa. Die Nachfolgesuche hat begonnen.Es sei ihm gelungen, die Wahlen zu gewinnen und die Werte der SVP zu stärken: Marco Chiesa tritt zurück.SVP-Präsident Marco Chiesa stellt sich zum Ende seiner ordentlichen Amtszeit im März 2024 nicht zur Wiederwahl. «Ich hatte einen Auftrag.

Und der ist erfüllt», so der Tessiner in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mitUnd wer kommt für die Nachfolge infrage? Das Rennen ist völlig offen. Aus der Parteileitung stechen die Namen Marcel Dettling und Manuel Strupler hervor. Der Schwyzer Nationalrat Dettling galt bereits vor vier Jahren als Favorit für die Nachfolge des damals zurückgetretenen Albert Rösti, doch er sagte ab. Im Vize-Präsidium und als Wahlkampfleiter engagierte sich der Landwirt aus Oberiberg seither aber stark und erfolgreich für die Partei.Manuel Strupler ist zwar erst seit vier Jahren im Nationalrat – und damit halb so lang wie Dettlin





bazonline » / 🏆 7. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Mario Greco lehnt Angebot abMario Greco, Präsident der Zurich, lehnt das Angebot ab, VR-Präsident der Swiss Re zu werden.

Herkunft: BILANZ - 🏆 46. / 51 Weiterlesen »

Absolute Mehrheit im Parlament - Parlamentswahl in Serbien festigt Macht von Präsident VucicVucic gewinnt Parlamentswahlen in Serbien

Herkunft: srfnews - 🏆 52. / 50 Weiterlesen »

Der türkische Präsident zetert über Israel und träumt vom Osmanischen ReichEinst war die Türkei Kolonialmacht in Arabien. An Klarheit lässt es der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht fehlen: Israel sei ein «Terrorstaat», dessen Premier Netanjahu der «Schlächter von Gaza». Hamas dagegen, auf die «Schlächter» unwiderlegbar zutrifft, adelt Erdogan zur «Befreiungsorganisation». Doch bis vor einem Jahrhundert war Palästina faktisch eine osmanische Kolonie, und Erdogan schwärmt oft vom alten Imperium. Ob ihm die Ironie überhaupt auffällt? Sein Sinn für Humor wirkt nicht besonders ausgeprägt. Die Sultane und Wesire aus Istanbul und ihre Entourage hatten seinerzeit wenig mit den arabischen Völkerschaften gemein, ausser dem sunnitischen Islam. Man mochte sich nicht und traute einander nicht

Herkunft: FuW_News - 🏆 4. / 80 Weiterlesen »

Marco Odermatt zum Sportler des Jahres gewähltMarco Odermatt wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Der Skifahrer aus Nidwalden war in der letzten Saison sehr erfolgreich und gewann mehrere Rennen.

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 37. / 53 Weiterlesen »

Aussage von Mitte-Ständerat in der «Arena» bringt neue Spannung ins BundesratsrennenNicht nur die SVP stellt das Bundesratsticket der SP infrage. Auch bei der Mitte gibt es Kritik am Duo Jans und Pult.

Herkunft: bzBasel - 🏆 41. / 51 Weiterlesen »

So oft fliegt Magdalena Martullo-Blocher mit Heli-Taxi an SessionExklusive Bilder und Auswertungen zeigen, wie rege SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher aus Bundesbern per Helikopter heimpressieren muss.

Herkunft: nau_live - 🏆 18. / 63 Weiterlesen »