SVP-Parteipräsidentin Angela Lüthold-Sidler tritt zurück

SVP-Parteipräsidentin Angela Lüthold-Sidler tritt nach sieben Jahren auf die nächste Generalversammlung der SVP Kanton Luzern Ende Mai 2024 zurück. Dies teilt die Partei am Freitagmittag mit. Der Entscheid sei «nach reiflicher Überlegung gefallen», heisst es im Communiqué. Es sei jetzt der richtige Moment, nach den erfolgreichen Kantons- und Nationalratswahlen 2023 zurückzutreten.

Die Parteileitung bedaure den Rücktritt von Angela Lüthold sehr, verstehe jedoch ihre Beweggründe und akzeptiere selbstverständlich diesen Entscheid. Lüthold hatte das Präsidium vor sieben Jahren vom jetzigen Nationalrat Franz Grüter übernommen. Lüthold: «Es freut mich, eine erfolgreiche und gesunde Partei meinem Nachfolger oder Nachfolgerin zu übergeben».

