SVP-Fraktionen boykottieren Wahlparty für künftige Nationalrats- und Ständeratspräsidenten

Die beiden Basel wollen für eine Feier für den künftigen Nationalratspräsidenten Eric Nussbaumer und für die künftige Ständeratspräsidentin Eva Herzog 480’000 Franken ausgeben. Die SVP-Fraktionen im Baselbieter Landrat und im Basler Grossen Rat werden der Wahlparty fernbleiben.





Noch ein HCD-Spieler fürs Nationalteam: Topskorer Nussbaumer rückt nachValentin Nussbaumer vom HC Davos ersetzt beim Karjala Cup in dieser Woche ZSC-Stürmer Denis Malgin. Somit reisen vier HCD-Spieler mit dem Schweizer Nationalteam nach Finnland.

Neues Parlament: Rechtsaussen-Parteien schliessen sich der SVP anIm Parlament kommt es zu einer Machtverschiebung. Der rechte Block formiert sich neu, drei Parteien wollen in die SVP-Fraktion. Nur ein neuer Nationalrat sträubt sich.

Nils Fiechter und Adrian Spar: Provokateure der Jungen SVP feiern WahlerfolgeNils Fiechter rutscht in den Grossen Rat nach, und Adrian Spahr erzielt ein Spitzenresultat bei der Gemeindewahl in Lengnau.

Auslandschweizer: SVP nicht Nummer eins – so wählten die AuslandschweizerAuslandschweizerinnen und Auslandschweizer wählten am Sonntag am häufigsten die SP, knapp vor der SVP. Eine Politologin erklärt, was dahintersteckt.

SVP-Tuena: «Warum hat Sicherheitsprüfung so krass versagt?»SVP-Nationalrat und Präsident der Sicherheitskommission Mauro Tuena will wissen, warum die Sicherheitsprüfung des Bundes bei Jean-Daniel Ruch versagt hat.

FDP unterstützt SVP-Kandidat Rutz nun offiziell im zweiten WahlgangDie FDP Kanton Zürich warnt vor einer «denkbar schwierigen Ausgangslage» für den zweiten Wahlgang der Ständeratswahlen.

