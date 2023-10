SVP fordert außerordentliche Sitzung aufgrund der dramatischen Asyl-Lage

(ZG) hat am Freitag eine ausserordentliche Sitzung einberufen, wie die Fraktion mitteilte. Aufgrund der dramatischen Asyl-Lage seien dringliche Massnahmen erforderlich, führte Aeschi auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA aus. Er habe deshalb beim Büro des Nationalrats ein Gesuch um eine ausserordentliche Session deponiert.

Eine solche kann ein Viertel der Mitglieder eines Rats verlangen. Die SVP erfüllt dieses Kriterium. ​Das Ratsbüro bestimmt den Zeitpunkt und die Traktanden der Session. Die ausserordentliche Session wird in der Regel einer ordentlichen Session angehängt. Die Wintersession findet vom 4. bis zum 22. Dezember statt.

Das ist der SVP aber zu spät. Sie will das Parlament schon in der nächsten Woche tagen lassen. Konkret sollen National- undauf, die seit dem 17. Juli 2023 ausgeübte Änderung in Bezug auf die Praxis der Asylgesuche von Afghaninnen rückgängig zu machen.Klar ist, dass das Büro des Nationalrats am Montag entscheiden wird, ob und – falls Ja – wie dem Gesuch der SVP entsprochen wird. headtopics.com

