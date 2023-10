Suzanne Somers stirbt an Krebserkrankung

Suzanne Somers ist am 15. Oktober 2023 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt auch unter Bluthochdruck und hatte eine Gehirnkerkrankung.Mit «Three's a Company» – Deutsch: «Herzbube mit zwei Damen» – feierte sie grosse Erfolge in der Fernsehbranche. Sie stand da neben John Ritter (r.) und Joyce DeWitt vor der Kamera.Suzanne Somers ist am 15. Oktober 2023 an ihrer Krebserkrankung gestorben. Sie litt auch unter Bluthochdruck und hatte eine Gehirnkerkrankung.

Die Schauspielerin starb am 15. Oktober in Palm Springs, Kalifornien, nach einem jahrelangen Kampf gegen Krebs.Bei Suzanne Somers wurde vor 23 Jahren Brustkrebs diagnostiziert, nachdem sie zuvor bereits gegen Hautkrebs gekämpft hatte.

Ausserdem veröffentlichte sie mehr als 25 Bücher, war eine «New York Times»-Bestsellerautorin und gründete Gesundheits- und Schönheitsunternehmen.Suzanne Somers starb vor zwei Wochen, einen Tag vor ihrem Geburtstag, im Alter von 76 Jahren. Ihre langjährige Pressesprecherin, R. Couri Hay, sagte dem «People»-Magazin, die Schauspielerin sei friedlich zu Hause verstorben. headtopics.com

