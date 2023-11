Suter gewinnt gegen Josi auch zweites Saison-Duell

Der schwedische Dreifach-Torschütze Elias Pettersson sorgte mit zwei Treffern im zweiten Abschnitt für die neuerliche, entscheidende Wende zugunsten der Canucks. Suter blieb abermals ohne persönliches Erfolgserlebnis. Der Zürcher wartet auch nach neun Partien in der laufenden Meisterschaft auf seinen ersten Eintrag in der Skorerliste.

Zu den Gewinnern in der Nacht auf Mittwoch gehörte auch Kevin Fiala. Die Los Angeles Kings bezwangen die Toronto Maple Leafs auswärts 4:1. Der St. Galler war im zweiten Drittel Passgeber zum vorentscheidenden 3:0 durch den Usbeken Arthur Kalijew im Powerplay. Fiala setzte damit seine Serie fort. Zum achten Mal in Folge liess er sich mindestens einen Skorerpunkt gutschreiben.

