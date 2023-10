Susanne Kunz: «Das Fernsehen vermisse ich nicht»

«Ich konnte gut mit dem Fernsehen abschliessen, die Entscheidung ist ja auch über einen langen Zeitraum gereift»: Susanne Kunz.«Ich konnte gut mit dem Fernsehen abschliessen, die Entscheidung ist ja auch über einen langen Zeitraum gereift»: Susanne Kunz.

Die ehemalige SRF-Moderatorin Susanne Kunz hat ihr Glück auf der Theaterbühne gefunden. Das Fernsehstudio vermisst sie «gar nicht». Ein mögliches TV-Comeback schliesst die 45-Jährige trotzdem nicht aus.«Es ist viel strenger. Ich verdiene viel weniger Geld mit viel mehr Arbeit als vorher beim Fernsehen. Aber dessen war ich mir bewusst», so Kunz im «Sonntags-Blick».Am 30.

Umso aktiver ist die Mutter von zwei Kindern seit vier Jahren auf der Theaterbühne. Aktuell ist sie mit den Proben für dieKunz spielt im Singspiel von Ralph Benatzky die Wirtin Josepha Vogelhuber, die sich in einem Liebesdreieck befindet. «Eine Ehre, in dieser legendären Zürcher Lokalität zu spielen», sagt Susanne Kunz im Interview mit demDie Zeit im Fernsehstudio vermisst Kunz nicht. headtopics.com

«Ich habe noch nie im Bernhard Theater gespielt. Und nach dieser Produktion folgt ein Stück im Theater am Hechtplatz, danach wohl etwas im Kleintheater Luzern. Es wird mir also nicht langweilig.»Die Schauspielerei, so Kunz im «SonntagsBlick», sei schon lange ihr Beruf. Sie habe beim Fernsehen aufgehört, um sich ganz dem Theater zu widmen. Mittlerweile hechte sie von einer Produktion zur nächsten.

Aktuell ist Susanne Kunz mit den Proben für die Operette «Im weissen Rössl» beschäftigt, die am 1. November im Zürcher Bernhard Theater Premiere feiert.«Es ist viel strenger. Ich verdiene viel weniger Geld mit viel mehr Arbeit als vorher beim Fernsehen. Aber dessen war ich mir bei meinem Entscheid für die Schauspielerei bewusst.» headtopics.com

Kunz: «Ich fahre sogar zum Lieder schreiben mit dem Zug»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕

Gjorgjev und Hübel elektrisieren das Brügglifeld: Aarau wendet das Abstiegskampf-Szenario in extremis abDer FC Aarau bleibt zum dritten Mal in Folge ohne Sieg, erkämpft sich gegen Schlusslicht Schaffhausen aber spät immerhin noch ein 1:1. Gjorgjev traf im Anschluss an einen Corner in der 85. Minute zum Ausgleich. Kurz darauf rettete Torhüter Hübel mit einer spektakulären Parade den Punkt. Weiterlesen ⮕

Tipps der frühsten Besucher: «Das beste Erlebnis, das man an der Messe haben kann»Die diesjährige Basler Herbstmesse ist eröffnet. Sehen Sie hier die ersten Bilder und Eindrücke vom Samstag – und einige Bahnbewertungen der ersten «Mäss»-Gänger. Weiterlesen ⮕

Serbischer Kämpfer beichtet im russischen Fernsehen seine Beteiligung am UkrainekriegDavor Savicic, ein serbischer Kämpfer, berichtet im russischen Fernsehen über seine Kommandierung einer 30-köpfigen internationalen Truppe im Ukrainekrieg. Er enthüllt Details über Rekrutierung, Training und Einsatz in der Region Charkiw. Savicic steht bereits seit dem russischen Überfall auf die Ukraine auf Putins Gehaltsliste und bildet nun eine serbische Brigade für die russische Armee. Er ruft serbische Männer dazu auf, sich ihm anzuschließen und bietet ihnen die Möglichkeit, die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Weiterlesen ⮕

Mowinckels emotionales Statement im norwegischen FernsehenNach ihrer Disqualifikation nach dem 1. Riesenslalom-Lauf in Sölden versteht Ragnhild Mowinckel die Welt nicht mehr. Weiterlesen ⮕

Zwei verwundete Brüder nach israelischem Luftschlag im GazastreifenDie innere Logik des Krieges wird durch das unermessliche menschliche Leid überdeckt, das er verursacht. Weiterlesen ⮕