Superreiche und der Antisemitismus in Europa

Wie viel Macht haben Superreiche? Vor wenigen Tagen ging Gaza offline – fast drei Tage lang funktionierte das Internet nicht mehr. Kein Whatsapp, kein Tiktok, nichts. Die Geiseln, die von der radikalislamischen Hamas verschleppt worden waren, konnten keinen Kontakt mehr zu ihren Verwandten und Familienangehörigen aufnehmen, die Zivilbevölkerung nicht mehr mit der Aussenwelt kommunizieren.

Stoppt die Antisemiten! Es darf nicht sein, dass sich Juden in der Schweiz nicht sicher fühlen können Seit dem Angriff der Hamas auf Israel grassiert in ganz Europa und auch in der friedfertigen Schweiz der Antisemitismus. Es ist höchste Zeit, Flagge zu zeigen, schreibt der Chefredaktor der «Schweiz am Wochenende».

BZBASEL: Antisemitismus in Zürich nimmt zuDie Pendler warten im Zürcher Hauptbahnhof auf die S7 Richtung Rapperswil. Die meisten Leute blicken auf ihre Handys, ein Mann telefoniert. Er spricht mit jemandem über «die Juden». Die seien schuld am Krieg. Er bezeichnet sie als «Pack» und sagt Sätze, die nicht zitierbar sind. Antisemitismus mitten in Zürich, zur Feierabendzeit, am 1. November 2023. Mein Erlebnis ist kein Einzelfall. In Küsnacht ZH entdeckte eine Redaktionskollegin diese Woche Hakenkreuz-Graffiti und üble Parolen. Vor allem aber: Drohungen gegen Juden häufen sich. Die Meldestelle für Antisemitismus hat seit dem 7. Oktober, als die Hamas ihr Massaker gegen Israeli begann, 50 Vorfälle erfasst, darunter vier Tätlichkeiten. Die Dunkelziffer dürfte sehr hoch sein. Der Nachrichten dienst des Bundes bezeichnet das Sicherheitsrisiko für jüdische Einrichtungen als erhöht. Unsere Redaktion hat mit Jüdinnen und Juden gesprochen. Viele fühlen sich nicht mehr sicher. Es ist unfassbar: Schweizer Staatsangehörige müssen Übergriffe in der eigenen Heimat fürchten, einfach darum, weil sie jüdischer Herkunft sind. Man kann es nicht länger leugnen, Antisemitismus ist auch in unserer Gesellschaft verbreitet.Es gibt Stimmen, die relativieren das. Es seien bloss wenige Fälle

SRFNEWS: «Der Antisemitismus 2.0 bezieht sich viel stärker auf Israel»Schulze: «Antisemitismus wird verknüpft mit der Problematik Israel»

AARGAUERZEITUNG: Kesb-Tagung und Antisemitismus in der SchweizDie Kesb-Tagung und der Anstieg des Antisemitismus in der Schweiz nach dem Angriff der Hamas auf Israel.

BERNERZEITUNG: Vor Palästina-Demo in Bern: Angst vor Antisemitismus steigtAm Samstag werden in Bern Tausende zu einer pro-palästinensischen Demonstration erwartet. Bei den Jüdinnen und Juden herrscht derweil Beklemmung.

