Super League: Basel verliert auch in Lausanne

Die Szene des Spiels Gleich 0:3 geht der FC Basel im Kellerduell gegen Lausanne-Sport unter. Der Genickbruch: Nach einer guten Stunde ging Dabanli nach einem Zweikampf mit Veiga im Basler Strafraum zu Boden. Der Lausanne-Verteidiger wurde minutenlang auf dem Platz gepflegt – bis sich plötzlich der VAR meldete. Veiga hatte mit seinem hohen Bein Dabanli wohl im Gesicht getroffen, was auf den unscharfen TV-Bildern aber nur schwer zu erkennen war.

Mit teilweise sehr sehenswertem Kombinationsfussball brachte Lausanne-Sport die FCB-Abwehr immer wieder zum Schwimmen. Offensiv hatten die nun seit vier Spielen torlosen Basler praktisch überhaupt nichts anzubieten. Dies änderte sich nicht mal, als der FCB nach einer Roten Karte für Lausanne noch rund zehn Minuten in Überzahl spielte.

