Sunrise bietet jetzt auch Samsung-Smartphones mit Device-as-a-Service-Paket an

Ab sofort bietet Sunrise neben iPhones auch die neusten Samsung-Smartphones mit dem Device-as-a-Service-Paket Sunrise Smart und Flex Upgrade zum jeweils besten Preis an. Zunächst zielte Sunrise mit Flex Upgrade auf iPhones. Ab sofort sind auch Samsung-Smartphones mit dem Device-as-a-Service-Plan erhältlich, namentlich die neuesten Galaxy-S- und -Z-Modelle.

Zusätzlich erhalten Smart-Upgrade-Kunden ohne Flex Upgrade mit der Option Buyback die Möglichkeit, ihr altes Gerät an Sunrise zurückzuverkaufen. Wer zum Beispiel sein Galaxy S22 256GB mit Sunrise Buyback zurückgibt, erhält dafür bei gutem Zustand des Geräts einen Buyback-Wert von bis zu 238 Franken, der sich auf den ohnehin schon um 25 Prozent reduzierten Kaufpreis etwa eines Galaxy S23 anrechnen lässt





SwissITMagazine » / 🏆 11. in CH Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Betrug: Sunrise Phishing-Mail – letzte MahnungBetrüger verschicken E-Mails, die den Anschein erwecken, von Sunrise zu stammen.

Herkunft: polizeiCH - 🏆 28. / 26,25 Weiterlesen »

Kündigung bei Sunrise nur telefonisch oder via Chat möglichTelekomanbieter Sunrise nimmt Kündigungen nur telefonisch oder via Chat entgegen. Kündigungen per Brief oder Mail sind laut den AGB nicht gültig. Kunden klagen über lange Wartezeiten und Probleme im Chat. Rechtsexperten bezweifeln die Zulässigkeit dieser Klausel. Gerichte weisen Klagen gegen Sunrise ab.

Herkunft: srfnews - 🏆 16. / 50 Weiterlesen »

Mobilezone-Netzwerkbetreiber verlängern Vertrag mit SunriseDie zur Mobilezone-Gruppe gehörenden beiden Betreiber von mobilen Netzwerken, Talktalk und Digital Republic, verlängern ihren Vertrag mit dem Telekomunternehmen Sunrise.

Herkunft: cashch - 🏆 8. / 73,92 Weiterlesen »

Sunrise mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn im SommerquartalBei Sunrise geht der Rückgang weiter. Der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz hat auch im…

Herkunft: suedostschweiz - 🏆 34. / 23,4375 Weiterlesen »

Sunrise mit weniger Umsatz und Betriebsgewinn im SommerquartalBei Sunrise geht der Rückgang weiter. Der zweitgrösste Telekomkonzern der Schweiz hat auch im Sommerquartal etwas weniger umgesetzt und verdient.

Herkunft: nau_live - 🏆 21. / 28,125 Weiterlesen »

Whatsapp funktioniert ab heute auf älteren Smartphones nicht mehrMit dem heutigen 24. Oktober schraubt Whatsapp die Mindestanforderungen ans Android-Betriebssystem hinauf. Voraussetzung ist nun Android 5.0 oder neuer.

Herkunft: SwissITMagazine - 🏆 11. / 64,68 Weiterlesen »