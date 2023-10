Der Südtrakt des Zürcher Hauptbahnhofs ist nach einer fünfjährigen Sanierung seit Montag wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Der 1871 erbaute Sandsteinbau steht unter Denkmalschutz. Die ersten Geschäfte und Lokale öffnen Ende der Woche. Der Abschluss der Arbeiten wurde am Montag mit der Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) und Stadtpräsidentindes öffentlichen Verkehrs und des Bahnhofs als Begegnungsort.

Zum Südtrakt des Hauptbahnhofs gehört unter anderem der Durchgang von der Bahnhofshalle in Richtung Bahnhofstrasse. Im Erdgeschoss sind diverse Läden und Gastroangebote untergebracht. Auch dasIm 3. Stock befinden sich die Permanence und ein Zahnarztzentrum. Ein Teil der Lokale eröffnet am 3. November, der Rest folgt 2024.Immobilien, waren das etwa die Marmorsäulen im neuen Reisezentrum.

Saniert wurden unter anderem Dach und Fassade, Haustechnik und Innenräume. Die Arbeiten wurden in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege geplant und ausgeführt. Rund 300 Deckenkassetten, 500 Stuckrosetten, 180 Torbögen, 80 Engel, Löwen, Hermes- und Atlasfiguren wurden ersetzt oder restauriert. Die Kosten von rund 175 Millionen headtopics.com

