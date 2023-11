Sturmwarnung für die Schweiz

Für diese Regionen wurde deshalb eine Windwarnung der Stufe 3 herausgegeben. Am Sonntag wird wahrscheinlich auch das Flachland von Sturmböen erfasst. Über dem Atlantik entstehen zurzeit reihenweise Sturmtiefs, welche in der Folge nach Europa ziehen und für turbulentes Wetter sorgen. Aktuell formiert sich ein neues Sturmtief, welches am Wochenende über die Britischen Inseln zur Nordsee ziehen wird

. Sein Sturmfeld wird auch die Schweiz erfassen, zudem löst es über den Alpen eine starke Föhnströmung aus. Stürmischer Westwind und starker Föhn Am Samstag frischt der Wind stark auf: In den Alpentälern kommt starker Föhn auf mit Böen von 80 bis 110 km/h und über den Jura fegt ein stürmischer Südwestwind, welcher in exponierten Lagen 100 bis 130 km/h erreicht. Sowohl für die Jurahöhen wie für die Föhntäler entsprechen diese Geschwindigkeiten einem Ereignis, welches in der Regel mehrfach pro Jahr erreicht wird. Bei solchen Windgeschwindigkeiten gelten die für stürmische Tage üblichen Verhaltensempfehlungen wie z.B. lose Gegenstände im Freien zu befestigen, Wälder zu meiden und im Strassenverkehr auf plötzlichen Seitenwind gefasst zu sein. Der Südweststurm im Jura wird bis am Sonntag anhalten und am Sonntag wahrscheinlich auch das Flachland erfassen. Beim Föhn beginnt die Entspannung jedoch bereits am Samstagabend. Ab dann wird er allmählich schwächer und geht in der zweiten Hälfte des Sonntags zu Ende



POLİZEİCH: Stürmisches Wochenende in vielen Regionen der SchweizAm Samstag weht über den Jura ein Südweststurm und am Alpennordhang kommt stürmischer Föhn auf.

SRFNEWS: Am Sonntag live auf SRF zwei - Vor der Euro Hockey Tour: Fischer zu Gast im «Sportpanorama»Der Trainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft ist zu Gast bei Fabienne Gyr im «Sportpanorama».

20MİN: Zuger Firma: Galderma streicht 39 Stellen in der SchweizGalderma stellt unter anderem die Sonnencreme Daylong her. Jetzt kommt es zur zweiten Massenentlassung innerhalb von einem Jahr. 39 Personen wird gekündigt.

TAGESANZEİGER: Wölfe in der Schweiz: Ist es richtig, die Rudel zu dezimieren?Umweltminister Albert Rösti gibt auf Drängen der Landwirtschaft einen grossen Teil der Schweizer Wölfe zum Abschuss frei. Hat er vernünftig entschieden?

20MİN: Hexenmuseum Schweiz in Gränichen: Jetzt kommen Verstorbene zu WortIm Hexenmuseum spukt es immer wieder und jetzt erhebt mithilfe eines Forschers eine Verstorbene ihreStimme.

