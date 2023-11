Sturmtief in Frankreich legt Verkehr lahm

«Überall in Frankreich ermuntere ich die Französinnen und Franzosen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nicht raus zu gehen. Und wenn sie raus gehen sollten, nicht in der Nähe von Wasserläufen und nicht nahe dem Meer zu sein.» Betroffene Gemeinden verstärkten etwa Dämme mit Sandsäcken oder bauten zusätzliche Barrikaden in Küstennähe auf.

Das Orkantief «Emir» (international «Ciaràn») soll vom Abend an auf die französische Atlantik- und die englische Südküste treffen. Der französische Wetterdienst Météo France erwartet in der Nacht zu Donnerstag Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 170 Stundenkilometern.

In Grossbritannien werden laut britischem Wetterdienst Met Office Windgeschwindigkeiten von bis zu 85 Meilen pro Stunde (knapp 140 Stundenkilometer) erwartet. Meteorologen warnten für Donnerstag vor Lebensgefahr durch herumfliegende Trümmerteile, abgedeckte Dächer, heruntergerissene Stromkabel und umstürzende Bäume. Betroffen sind demnach vor allem Küstengebiete im Südwesten und Südosten Englands.

Heute waren für grosse Teile Südenglands, Wales und Schottlands Wetterwarnungen für Starkregen ausgegeben worden. Auch an der belgischen und niederländischen Nordseeküste sind im weiteren Verlauf noch Sturm- und Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern möglich.Unwetter in Norditalien: Viertel in Mailand überschwemmt – Comer See kurz vor dem Überlaufen

