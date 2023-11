Sturmtief Frederico bringt viel Wind in die Schweiz

Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag wird es auf der Alpennordseite ungemütlich. Ein kleines, aber kräftiges Sturmtief namens Frederico sorgt für viel Wind – Böen über 100 km/h sind dabei kurzzeitig auch im Flachland möglich. Seit knapp zwei Wochen herrscht über der Schweiz windiges und regnerisches Herbstwetter. Am Donnerstagabend und in der Nacht auf Freitag erreicht diese turbulente Wetterphase nun ihren vorläufigen Höhepunkt.

Vor allem der Wind wird zum Thema: Die Wetterdienste erwarten auch im Flachland Sturmböen von 80 bis 120 km/h. Entsprechend hat Meteo Schweiz bereits am Donnerstagvormittag eine Verantwortlich dafür ist ein Sturmtief namens Frederico. Dieses ist im Verlauf des Donnerstages vom Ärmelkanal Richtung Alpenraum gezogen. In den Abendstunden wird es mit seinem Kern Süddeutschland überqueren. Dabei nimmt der Südwestwind zuerst in den höheren Lagen – vor allem auf den Jurahöhen – markant z

SRFNEWS: Sturm «Frederico» bringt erneut Hudelwetter in die SchweizDas Sturmtief Frederico verlagert sich via Frankreich nach Deutschland und zieht ostwärts weiter. Auch in der Schweiz werden starke Sturmböen erwartet – die bisher heftigsten in diesem Herbst.

BERNERZEİTUNG: Starkregen und Hochwasser in der SchweizSeit Wochenbeginn stürmt und regnet es in der ganzen Schweiz . Am Mittwochnachmittag soll sich das Wetter beruhigen und der Regen nachlassen. Es wurden 123 Meldungen über Wasser in Gebäuden und über die Ufer getretene Gewässer bei der Kantonspolizei Bern eingereicht. Die meisten Meldungen kamen aus dem Berner Oberland. Aufgrund des stürmischen Wind s und der anhaltenden Niederschläge gilt im Kanton Bern eine Hochwasserwarnung.

REPUBLİKMAGAZİN: Berühmtester Häftling der Schweiz nach siebeneinhalb Jahren Haft freigelassenDas Bezirksgericht Dielsdorf verurteilt Brian Keller zwar wegen verschiedener Delikte, die er in Haft beging. Aber der berühmteste Häftling der Schweiz kommt nach siebeneinhalb Jahren im Gefängnis wieder auf freien Fuss.

BAUERNZEİTUNG1: Schweiz könnte Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent erreichenErnährungs-Initiative - Eine Schweiz mit 70 Prozent Selbstversorgung sähe ziemlich anders aus: Rein rechnerisch wäre es möglich, in der Schweiz einen Selbstversorgungsgrad von 70 Prozent zu erreichen, analysiert Agristat. Produktion und Konsum müssten…

20MİN: Wetter Schweiz: Bund erhöht Gefahrenstufe wegen StarkregenDer Winter hält langsam Einzug in der Schweiz . Alles zum Wetter erfährst du hier.

20MİN: Französischer Präsident Macron besucht die SchweizAm Mittwoch kommt nach acht Jahren wieder ein französischer Präsident in die Schweiz. Zwei Tage soll Macrons Staatsbesuch dauern. Die Deutschschweiz lässt der französische Präsident bis auf die Hauptstadt in seinem Besuch ganz aus, dafür geht es noch nach Genf.

