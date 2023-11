Sturmtief „Ciaran“ verursacht erhebliche Schäden in der Landwirtschaft

Das Sturmtief „Ciaran“ hat auch in der Landwirtschaft zu erheblichen Schäden geführt. In der Bretagne wurden Bäume und Strommasten umgeknickt und Dächer abgedeckt. Vor allem Produktionsanlagen des Gartenbaus, wie Folientunnel, wurden zerstört. Die Schäden an Gewächshäusern waren vergleichsweise gering. Verkehrsbehinderungen und Stromausfälle machten der Veredlungswirtschaft und den Milchbauern zu schaffen. Die Rohmilcherfassung wurde durch ein Fahrverbot für Lastkraftwagen behindert.

Transportwege waren blockiert und es gab Schwierigkeiten bei Tier- und Futtertransporten

:

SCHWEİZERBAUER: Ein nachhaltiges Produkt für die LandwirtschaftDas Interesse an Pflanzenkohle wächst, und in Cès TI, einer schweizerischen Gemeinschaft in den Bergen des Leventinatals, zeigt sie ihr Potenzial in der Landwirtschaft .

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Pflanzenkohle: ein nachhaltiges Produkt für die LandwirtschaftDas Interesse an Pflanzenkohle wächst, und in Cès TI, einer schweizerischen Gemeinschaft in den Bergen des Leventinatals, zeigt sie ihr Potenzial in der Landwirtschaft .

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

SCHWEİZERBAUER: Bund will gegen Antibiotikaresistenzen vorgehenAntibiotika sollen wirksam bleiben und Resistenzen vermieden werden. Deshalb hat der Bund gemeinsam mit den Kantonen und anderen Beteiligten eine Strategie entwickelt. An einem Mediengespräch gab es Einblicke in den Stand der Umsetzung der Massnahmen. Auch die Landwirtschaft ist von Antibiotikaresistenzen betroffen.

Herkunft: SchweizerBauer | Weiterlesen »

BAUERNZEİTUNG1: Mehr als ein Betriebsleiter: Geteilte Arbeit und VerantwortungAlternative zum Familienbetrieb - Mehr als ein Betriebsleiter: Wenn Arbeit und Verantwortung geteilt werden: In einem Kollektiv verteilt sich die Arbeitslast auf mehr Schultern und die Beteiligten müssen weder verwandt sein, noch Wurzeln in der…

Herkunft: BauernZeitung1 | Weiterlesen »

SRFNEWS: Schweiz will Wertfreigrenze für Einfuhr von Waren senkenDie Schweiz plant, die Wertfreigrenze für die Einfuhr von Waren zu senken, um den Einkaufstourismus weniger attraktiv zu machen. Derzeit liegt die Grenze bei 300 Schweizer Franken pro Tag, aber der Bund möchte sie auf 150 Franken senken. Eine Studie schätzt den Schaden für den Schweizer Detailhandel durch Einkaufstourismus auf 8,5 Milliarden Franken.

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

TAGESANZEİGER: David Cameron zum neuen Außenminister ernanntDavid Cameron wurde zum neuen Außenminister unter Regierungschef Rishi Sunak ernannt, kurz nachdem die bisherige Innenministerin Suella Braverman entlassen wurde. Seine Rückkehr in die Regierung ist eine große Überraschung.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen »