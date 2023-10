Studien zur Auswirkung der Zeitumstellung

Studien fanden Auswirkungen der Zeitumstellung auf die Kriminalität, die Anzahl an Autounfällen, die Leistung von Schülerinnen und Schülern und sogar die Häufigkeit von Waldbränden.Nicht alle sind sich aber einig, ob die halbjährliche Umstellung sinnvoll ist. Begründet wurde die Einführung der Sommerzeit damit, dass mit der Umstellung der Uhren Strom gespart werden könne. Im Sommer brauche man so erst später Licht, so die Idee.

Forscherinnen und Forscher der Eidgenössischen Forschungs- und Materialprüfungsanstalt (Empa) kamen im Januar 2023 in einer im Fachblatt «Environmental Research Letters» publizierten Studie aber zu einem anderen Ergebnis. Grund dafür sind laut der Studie nicht die Lampen, sondern die Klimaanlagen. Durch den früheren Feierabend kann laut der Studie in Bürogebäuden bis zu sechs Prozent Kühlenergie eingespart werden.

Schlaf und Gesundheit Grössere Einigkeit besteht in der Wissenschaft bei der Auswirkung der halbjährlichen Zeitumstellung auf den Schlaf. Der Wechsel stört laut der Schlafforschung den sogenannten zirkadianen Rhythmus, den natürlichen 24-Stunden-Zyklus des Körpers, der wichtige Funktionen wie Appetit, Stimmung und Schlaf reguliert. headtopics.com

Damit erhöht sich laut mehreren Studien etwa das Risiko für Herzinfarkte, für Schlaganfälle und Suizide. Eine Studie, die 2022 im Fachblatt «Nature» erschien zeigte aber, dass die Mortalität im Herbst während der ersten zwei Wochen nach der Zeitumstellung zwar zunimmt, im Frühling nach der Umstellung jedoch abnimmt.

Mehr Autounfälle und Waldbrände Der mangelnde Schlaf wiederum hat weitere Auswirkungen. Eine Studie von US-Forschenden, die 2016 im Fachblatt «Psychological Science» publiziert wurde, kam zum Schluss, dass Richterinnen und Richter an den Montagen nach der Zeitumstellung im Durchschnitt längere Gefängnisstrafen verhängen als an anderen Montagen. Erhoben wurde dies für die Zeitumstellung im Frühling. headtopics.com

Weiterlesen:

SchweizerBauer »

Umfrage: Soll die Zeitumstellung abgeschafft werden?Am Sonntag werden mit Beginn der Winterzeit die Uhren in der Schweiz und fast ganz Europa wieder um eine Stunde zurückgedreht – und zwar morgens um 03.00 Uhr auf 02.00 Uhr. Die Zeitumstellung hatte seit je Befürworter und Gegner. Weiterlesen ⮕

Medienmitteilung: Zeitumstellung - Achtung, Wildunfälle!Im Herbst ereignen sich die meisten Kollisionen zwischen Motorfahrzeugen und Wildtieren. Durch die Zeitumstellung wird es plötzlich früher dunkel - das Kollisionsrisiko... Weiterlesen ⮕

Kein Bock auf Zeitumstellung: Schweiz wünscht sich für immer Sommerzeit – hier wirds ab Sonntag gefährlichBald herrscht wieder Winterzeit: Am Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgedreht. Doch geht es nach den Schweizerinnen und Schweizern, soll damit bald Schluss sein. Weiterlesen ⮕

Mehrere Dutzend Verkehrsunfälle mit Tieren und über 20 tote Katzen: Wird die Zeitumstellung die Zahlen weiter erhöhen?Im Herbst und Winter dämmert es früher. In der Folge kommt es häufiger zu Kollisionen mit Wildtieren. Durch die Zeitumstellung verlagert sich auch der Berufsverkehr in die Dunkelheit. Weiterlesen ⮕

Wahlen 2023: Bund räumt Fehler bei Berechnung der Parteistärken einDie Korrektur soll keine Auswirkungen auf die Verteilung der Sitze und die gewählten Nationalrätinnen und Nationalräte haben. Weiterlesen ⮕

Gesundheitsrisiken durch Pilze in CannabisproduktenLaut den von den Forschern untersuchten Studien können einige Pilze zu Infektionen des Lungen- und Hautgewebes führen... Weiterlesen ⮕