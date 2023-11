Studie zu sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche führt zu Kirchenaustritten

Copyright © bz Basel. Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis von Aargauer Zeitung ist nicht gestattet.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LUZERNERZEITUNG: Missbrauch in der katholischen Kirche: Forschungsteam der Uni Zürich untersucht sexuellen MissbrauchEin Team der Uni Zürich erforscht sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es wird diskutiert, ob die Verwendung von NS-Symbolen verboten und bestraft werden sollte.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

TAGBLATT_CH: Sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche führt zu KirchenaustrittenSeit die Universität Zürich im September eine neue Studie zu sexuellem Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche präsentiert hat, ist die Zahl der Kirchenaustritte sprunghaft angestiegen. Die Schweizer Bischofskonferenz , die die Studie in Auftrag gegeben hat, steckt in der Dauerdefensive. Ihr Präsident Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel, sieht sich mit Rücktrittsforderungen konfrontiert; ihm wird Missmanagement im Umgang mit Missbrauchsfällen im Bistum Basel vorgeworfen. Gmür hat Fehler eingeräumt.

Herkunft: tagblatt_ch | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Missbrauch in der katholischen Kirche: Mehr als 1000 OpferEin Team der Uni Zürich erforscht sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche. Es wird diskutiert, ob die Verwendung von NS-Symbolen verboten und bestraft werden sollte.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕

SRFNEWS: Missbrauch von Schweizer Websites für Verkauf von ArzneimittelnAus dem Archiv: Opioid-Krise in der Schweiz

Herkunft: srfnews | Weiterlesen ⮕

TAGESANZEIGER: Wahrzeichen mit Panoramablick: Kirche Thalwil wird zum öffentlichen AussichtsturmDie reformierte Kirche von Thalwil steht an exponierter Lage hoch über dem See. Ihr Turm soll in Zukunft jedermann zugänglich werden.

Herkunft: tagesanzeiger | Weiterlesen ⮕

LUZERNERZEITUNG: Missbrauchsfälle in der Kirche: «Wir haben es mit einer menschenverachtenden kirchlichen Kultur zu tun»Exponenten aus der Kirche diskutierten am Montagabend über das weitere Vorgehen nach den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Dass es eine Veränderung braucht, waren sich alle einig. Nur über das Tempo herrschte Uneinigkeit.

Herkunft: LuzernerZeitung | Weiterlesen ⮕