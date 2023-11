Studie: Legalisierung von Cannabis beeinflusst jugendlichen Alkoholkonsum

Eine neue Studie untersucht den Einfluss einer Legalisierung von Cannabis auf den jugendlichen Alkoholkonsum. Das Ergebnis zeigt einen leichteren Zugang und häufigeren Konsum von Alkoholika unter Minderjährigen. Die Behörden müssen bei der Planung von Vorschriften darauf achten, den legalen Einzelhandel nicht zu beeinträchtigen und den Jugendschutz zu gewährleisten.

Die Studie betrachtete 554 Highschools und analysierte die geografische Lage in Verbindung mit der Drogenpolitik und Konsumgewohnheiten junger Menschen





Fördert legales Cannabis den Alkoholkonsum von Minderjährigen?Eine Studie zum Alkohol untersucht, welchen Einfluss eine Legalisierung von Cannabis auf den Umgang mit Schnaps und Bier haben kann.

Mehrwert Hanf: Nach Cannabis Legalisierung steigen die ImmobilienpreiseWerden die Mieten im Umfeld von CS Clubs vielleicht zulegen, als, dass Leerstand droht, wie von den Gegnern der THC-Legalisierung behauptet?

Cannabis-Legalisierung in Kanada: Was kann Deutschland lernen?Deutschland diskutiert immer noch und die EU grätscht rein, doch zumindest in Kanada ist die überfällige Cannabis-Legalisierung bereits seit gut fünf Jahren gesellschaftliche Realität. Nun arbeiten Regierungsberater an der Vorstellung einer ersten, großen Bilanz und untersuchen im Detail, was sich bei Haschisch und Marihuana für Erwachsene künftig noch besser machen lässt.

Legalisierung von Cannabis in Deutschland verzögert sichDas Gesetz zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird nicht rechtzeitig zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Entscheidung soll zwischen dem 13. und 15. Dezember im Bundestag getroffen werden, muss aber noch vom Bundesrat begutachtet werden. Die nächste Bundesratssitzung findet erst am 2. Februar statt.

Irland: Drogen-Entkriminalisierung Ja, Cannabis-Legalisierung NeinDie Regierung Irlands hatte vor einiger Zeit ein Bürgergremium damit betraut, sich mit der nationalen Drogenpolitik zu befassen.

Cannabis und Covid-19: Neue Studie zeigt vielversprechende ErgebnisseEs gibt schon so einige Studien zur hilfreichen Wirkung von Cannabis gegen das Coronavirus, doch eine Untersuchung zum Thema verdient auch nach dem Abklingen der Pandemie noch Beachtung... hanfmagazin cannabis cannabiskonsum cannabisstudie

