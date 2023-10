Studie: Frauen häufiger von Langzeitsymptomen betroffen

Eine neue Studie zeigt, dass Frauen häufiger von Langzeitsymptomen berichteten.Die Covid-19-Pandemie hat bei vielen Menschen Spuren hinterlassen, die weit über die akute Infektionsphase hinausgehen. In Grossbritannien sollen Zehntausende Menschen noch mehr als ein Jahr nach ihrer Infektion unter den Folgen leiden.

von drei Millionen Menschen gesammelt und konnten etwa 2,4 Millionen davon weiterverfolgen.» Von diesen wurden rund 800'000 Personen zu ihren Symptomen befragt. Etwa 250'000 nahmen an der Studie teil, die in der Zeitschrift «Nature Communications» veröffentlicht wurde.über Symptome berichteten

, die länger als zwölf Wochen andauerten. Bei fünf Prozent hielten die Beschwerden sogar länger als ein Jahr an. Noch ist unklar, was genau «Long Covid» auslöst – ein Sammelbegriff für rund 200 verschiedene Symptome wie Müdigkeit oder Gelenkschmerzen. Schätzungen zufolge könnten zwischen zehn und dreissig Prozent aller Genesenen darunter leiden. headtopics.com

Frauen berichteten häufiger von Langzeitsymptomen als Männer. Auch Personen mit schweren Anfangssymptomen oder Vorerkrankungen waren stärker betroffen. «Menschen mit anhaltenden Symptomen hatten eine wesentlich schlechtere Lebensqualität», betont Professorin Helen Ward vom Imperial College London im Bericht.Die Studie liefert einen Einblick in die langfristigen Auswirkungen von Covid-19 in Grossbritannien.

Trotz der alarmierenden Zahlen gibt es auch Grund zur Hoffnung: Ein Drittel der Befragten mit Long Covid gab an, sich schliesslich vollständig erholt zu haben.

