Strompreise steigen trotz niedriger Börsenpreise

Obwohl Elektrizität fürs nächste Jahr an der Börse zu Tiefpreisen gehandelt wird, steigen die Tarife für die Kundschaft teils markant. Derweil machen Axpo und BKW Milliardengewinne.Zurzeit könnte man Strom fürs nächste Jahr fast zum Spottpreis kaufen. An der Börse werden Kontrakte für die kommenden 12 Monate zu 9,5 Rappen pro Kilowattstunde gehandelt.

Das ist 40 Prozent weniger als noch im Sommer. Das hat auch Andreas Möckel, Experte bei der Strommarktbehörde Elcom, beobachtet: «Die Marktpreise für Strom für das kommende Jahr sind derzeit so tief wie noch nie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs», sagt er. Allerdings nützen die Tiefpreise den Haushalten nichts. Statt weniger zahlen sie ab Neujahr im Schnitt knapp 20 Prozent mehr. Privathaushalte dürfen ihre Elektrizität nicht selber beschaffen. Sie müssen ihn beim lokalen Stromversorger beziehen. Und diese legten die Tarife fürs nächste Jahr bereits im August verbindlich fes





