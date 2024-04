Strompreis fällt erstmals unter null

Am Freitag fiel der Strompreis erstmals unter der Woche unter null. Was bedeutet das für Konsumenten , was für die Energie wende? Thomas Weber ordnet ein.Es war eine Premiere: Am letzten Freitag um die Mittagszeit ist der Strompreis am Schweiz er Strommarkt unter null gefallen, auf minus 0,4 Rappen pro Kilowattstunde, wie der Verband unabhängiger Energie erzeuger mitteilte.

Zu einem anderen Anbieter, der das besser macht, können Sie ja nicht wechseln, weil der Strommarkt in der Schweiz erst für Grossverbraucher liberalisiert ist. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.Das würde das System flexibler machen. Vor allem in Wasserstoff als Energiespeicher werden grosse Hoffnungen gesetzt. Wir erwarten, dass sich Wasserstoff und Erneuerbare gut ergänzen.

