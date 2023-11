Stromabkommen mit der EU: Widersprüchliche Signale aus dem Bundesrat

Ihr Browser ist veraltet. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser auf die neueste Version, oder wechseln Sie auf einen anderen Browser wieWill der SVP-Energieminister ein Stromabkommen mit Brüssel als Teil eines Verhandlungspakets mit der EU – oder doch nicht? Die Parteichefs von FDP und GLP machen Druck, die Verhandlungen voranzutreiben.Brüssel treibt die Integration des Stromhandels weiter voran, und immer öfter muss die Schweiz zuschauen.

Hochspannungsleitungen beim Hauptsitz der Swissgrid in Laufenburg.Die sogenannten fremden Richter scheinen in der Schweiz gerade populär zu sein. Vier Klagen hat der Stromnetzbetreiber Swissgrid bei den EU-Richtern in Luxemburg bereits hängig, alle gegen den schleichenden Ausschluss der Schweiz aus dem Strombinnenmarkt der EU. Brüssel treibt die Integration des Stromhandels weiter voran, und immer öfter muss die Schweiz zuschauen. Ein Stromabkommen, Teil der Paketlösung in den geplanten Verhandlungen mit der EU, könnte hier Abhilfe schaffen. Doch die Signale aus dem Bundesrat sind widersprüchlich.klar, ein Stromabkommen mit der EU sei «wichtig





🏆70. bazonline » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SUEDOSTSCHWEİZ: SVP-Präsident Marco Chiesa sieht Themensetzung der SVP bestätigtSVP-Präsident Marco Chiesa sieht die Themensetzung seiner Partei im Wahlkampf bestätigt. "Der Trend…

Herkunft: suedostschweiz | Weiterlesen »

SRFNEWS: - «Ich freue mich, ein bisschen Geschichte schreiben zu können»Bühler (SVP/BE): «Die SVP ist keine Ein-Themen-Partei»

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

SRFNEWS: - «Die SVP ist keine Ein-Themen-Partei»Bühler (SVP/BE): «Die SVP kann mit vielen Themen punkten»

Herkunft: srfnews | Weiterlesen »

CASHCH: Avenir Suisse plädiert für EU-Stromabkommen und neue FinanzierungDie liberale Denkfabrik Avenir Suisse plädiert in Hinblick auf die Versorgungssicherheit für ein Stromabkommen mit der EU und ein neues Finanzierungsmodell.

Herkunft: cashch | Weiterlesen »

BZBASEL: SVP allein auf weiter Flur: Selbst die Baubranche verschliesst sich nicht einer DeponieabgabeAls einzige Kraft stellt sich die rechte Partei gegen die Steuer, welche den Baustoffkreislauf im Baselbiet in Schwung bringen soll. Der freie Markt werde es richten, glaubt die SVP. Doch daran zweifeln selbst Stimmen aus der Baubranche.

Herkunft: bzBasel | Weiterlesen »

20MİN: Auslandschweizer: SVP nicht Nummer eins – so wählten die AuslandschweizerAuslandschweizerinnen und Auslandschweizer wählten am Sonntag am häufigsten die SP, knapp vor der SVP. Eine Politologin erklärt, was dahintersteckt.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »