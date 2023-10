Strickers Aus im Basler Viertelfinal: «Wir waren alle überrascht, wie gut ich spielte»

Immerhin bis Freitag um 18.45 Uhr durfte das Basler Tennispublikum auf den nächsten Schweizer Heimsieg hoffen, nachdem Roger Federer 2019 bei seiner Derniere in der St.-Jakobs-Halle zum zehnten Mal triumphiert hatte. Dann fand der Lauf von Dominic Stricker an den Swiss Indoors ein Ende. Der Berner, der am Donnerstagund für Begeisterung gesorgt hatte, scheiterte am formstarken Ugo Humbert (ATP 28) mit 4:6, 6:2, 2:6. Doch er kann Basel hocherhobenen Hauptes verlassen.

Auch gegen Humbert spielte der 21-Jährige gut mit, doch ihm fehlte etwas die körperliche und mentale Frische, um dem Franzosen in diesem Linkshänderduell sein variantenreiches Spiel aufzuzwingen. Humbert schaffte es, im ersten und dritten Satz mit seinem druckvollen Grundlinienspiel die meisten Punkte zu bestimmen. Weil Stricker gut dagegenhielt, kamen die Zuschauer zwar in den Genuss zahlreicher spektakulärer Ballwechsel – diese gingen aber meist an den Favoriten.

«Die Partie gegen Humbert war komplett anders als gegen Ruud», sagte er. «Humbert ist einer, der das Zepter gern selbst in die Hand nimmt und dominiert. Es war schwierig für mich. Im zweiten Satz hat er mir einiges geschenkt. Aber sonst hat er seine Sache wirklich gut gemacht. Ich fand, ich spielte von hinten extrem solide. Aber der Aufschlag half mir nicht so wie gegen Ruud. Ich spürte den Rücken ein bisschen. Aber das ist normal nach einem solch physischen Match. headtopics.com

Die Swiss Indoors 2023 waren für Stricker gleichwohl eine äusserst positive Erfahrung. Er fand nach fünf Niederlagen nach dem US Open den Tritt wieder und zeigte phasenweise grosses Tennis. «Ich hatte in den letzten Wochen nicht viel Selbstvertrauen gesammelt», sagte Stricker. «Wir waren alle überrascht, wie gut ich gegen Ruud spielte. Praktisch aus dem Nichts. So wurde es für mich zu einer genialen Woche, aus der ich viel mitnehmen kann.

