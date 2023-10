Stricker und Humbert treffen im Viertelfinale aufeinander

Für Stricker ist es der erste Viertelfinal auf ATP-Stufe seit zwei Jahren.

Schlägt er nach Ruud auch Humbert, wäre es die erste Halbfinal-Qualifikation in seiner noch jungen Karriere. Für seinen Gegner, Ugo Humbert, ist es der dritte Viertelfinal in Folge. Zuletzt schaffte er es in Peking und Shanghai unter die letzten acht.

Weiterlesen:

20min »

Stricker besiegt Ruud und zieht ins Viertelfinale einDer 21-jährige Dominic Stricker gewinnt überraschend gegen Casper Ruud und steht im Viertelfinale der Swiss Indoors. Er bedankt sich beim Basler Publikum und hofft auf weitere Erfolge. Weiterlesen ⮕

- Stricker: «Der Plan ist ganz okay aufgegangen»Dominic Stricker im Platzinterview nach dem grossen Sieg gegen Casper Ruud. Weiterlesen ⮕

Dominic Stricker schlägt Casper Ruud an den Swiss Indoors: Der nächste Coup des SchweizersDer junge Schweizer schlägt an den Swiss Indoors den Norweger Casper Ruud 6:4, 3:6, 7:6. Es ist sein zweiter Sieg über einen Top-10-Spieler. Weiterlesen ⮕

Sensation an den Swiss Indoors: Der Berner Dominic Stricker schlägt Favorit Casper RuudVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Ihr Auto verkaufen in der Schweiz - So funktioniert der Auto Export bei der Ankauf Exportauto AGSie möchten Ihr Auto verkaufen in der Schweiz und den Auto Export reibungslos und profitabel gestalten? Die Ankauf Exportauto AG ist Ihr vertrauenswürdiger Partner, wenn es... Weiterlesen ⮕

Das erwartet der Markt von der Zinssitzung der EZBDie Europäische Zentralbank (EZB) wird nach zehn Erhöhungen in Folge die Leitzinsen an diesem Donnerstag voraussichtlich bestätigen. Weiterlesen ⮕