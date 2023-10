Stricker scheitert im Viertelfinale von Basel

Immerhin bis zum Freitag durfte das Basler Tennispublikum auf den nächsten Schweizer Heimsieg hoffen, nachdem Roger Federer 2019 bei seiner Derniere in der St. Jakobshalle zum zehnten Mal triumphiert hatte. Doch im Viertelfinal fand der Lauf von Dominic Stricker ein Ende. Der Berner, der am Donnerstag die Weltnummer 8 Casper Ruud bezwungen hatte, scheiterte am formstarken Ugo Humbert (ATP 28) mit 4:6, 6:2, 2:6. Doch er kann Basel hoch erhobenen Hauptes verlassen.

Stricker fehlte gegen Humbert wohl etwas die körperliche und mentale Frische, um diesem sein variantenreiches Spiel aufzuzwingen. Der Franzose schaffte es im ersten und dritten Satz, mit seinem druckvollen Grundlinienspiel die meisten Punkte zu bestimmen. Die Zuschauer kamen zwar in den Genuss zahlreicher spektakulärer Ballwechsel – diese gingen aber meist an den Favoriten. So setzte sich dieser in knapp zwei Stunden durch.

Die Szenerie änderte sich im zweiten Satz, als der Franzose plötzlich mehr Fehler beging. Stricker zog mit drei Breaks in Serie auf 5:1 davon und schaffte mit 6:2 den Satzausgleich. Humbert nahm sich, wie inzwischen üblich im Tenniszirkus, eine ausgedehnte WC-Pause, um den Rhythmus des Schweizers zu brechen. Was ihm dann auch gelang. headtopics.com

