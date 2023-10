Stricker gewinnt den zweiten Satz gegen Humbert

Der 21-Jährige verliert den Startsatz 4:6, gewinnt den zweiten Umgang dann aber 6:2.am Vortag, geht Dominic Stricker mit grossem Selbstvertrauen in die Partie. Bei Aufschlag Humbert hält sich der Schweizer keineswegs zurück und durch zwei Winner stellt er schnell auf 0:30. Dann dreht der Franzose aber auf und hält seinen Aufschlag.

Der 25-jährige Ugo Humbert macht Lokalmatador Dominic Stricker das Leben im Startsatz richtig schwer. - Keystone Gleich danach wackelt Stricker und muss tatsächlich ein Break hinnehmen. Durch erneut aggressive Returns sichert sich der Youngster aus Grosshöchstetten BE aber gleich im nachfolgenden Game das Re-Break.

Dann servieren beide Spieler deutlich solider. Bis Stricker bei eigenem Aufschlag plötzlich 4:5 und 30:40 zurückliegt. Nachdem er den ersten Satzball abwehrt, erspielt sich Humbert einen zweiten und schlägt diesmal zu: Der erste Satz geht 6:4 an den Franzosen.Gleich zu Beginn des zweiten Satzes schlägt Stricker zurück und holt sich ein Break. Mit einem fehlerlosen Return-Game holt sich Humbert aber umgehend das Re-Break. headtopics.com

