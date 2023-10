Stricker besiegt Ruud und zieht ins Viertelfinale ein

Vor dem Turnier in Basel hatte Dominic Stricker (ATP 96) zuletzt fünfmal in Folge verloren. Doch an den Swiss Indoors scheint diese Baisse des 21-jährigen Berners spätestens seit Donnerstag völlig vergessen: Überraschend schlug er Weltnummer 8 Casper Ruud und zog in seinen 3. ATP-Viertelfinal ein, den ersten seit gut 2 Jahren.

«Es geht fast nicht besser», sagte Stricker nach seinem Exploit und bedankte sich nachdrücklich beim Basler Publikum. «Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen. Vor allem Ende des 2. und Anfang des 3. Satz habe ich gespürt, wie ihr alle hinter mir gestanden seid – das hat mir extrem geholfen.»

02:24 Video Am Donnerstag: Stricker spielt gegen Ruud gross auf und steht im Viertelfinal Aus Sport-Clip vom 26.10.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 24 Sekunden. Die «unglaublichen» Fans sollen den 21-Jährigen nun gleich zu seinem nächsten Exploit führen. Bereits am Freitag steht der Viertelfinal auf dem Programm. headtopics.com

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Viertelfinal von Stricker gegen Humbert sehen Sie ab ca. 16 Uhr live im kommentierten Stream in der SRF Sport App. Der 4 Jahre ältere Franzose, der in seiner Karriere bereits 3 ATP-Turniere gewinnen konnte, schlägt erst zum 2. Mal in Basel auf und steht am Rheinknie ebenfalls erstmals im Viertelfinal. Dank eines Dreisatzsieges gegen Marcos Giron (ATP 57) sowie dank einer starken Tiebreak-Performance beim 7:6, 7:6 gegen Nicolas Jarry (ATP 20) am Donnerstag kommt er nun zum Duell mit Stricker.

Die Sympathien in Basel werden klar verteilt sein. Der Schweizer könnte erstmals überhaupt in einen ATP-Halbfinal einziehen, mit dem Heimpublikum im Rücken scheint diese Aufgabe wenigstens ein klein wenig einfacher zu sein. headtopics.com

Weiterlesen:

srfsport »

Dominic Stricker schlägt Casper Ruud an den Swiss Indoors: Der nächste Coup des SchweizersDer junge Schweizer schlägt an den Swiss Indoors den Norweger Casper Ruud 6:4, 3:6, 7:6. Es ist sein zweiter Sieg über einen Top-10-Spieler. Weiterlesen ⮕

Sensation an den Swiss Indoors: Der Berner Dominic Stricker schlägt Favorit Casper RuudVom 21. bis 29. Oktober finden in der Basler St. Jakobshalle die Swiss Indoors statt. Das ATP-500-Turnier bietet auch nach dem Karriereende von Roger Federer Spitzentennis und lockt tausende Zuschauer an. In unserem Blog «Swiss-Indoors-Aktuell» sind Sie über das Geschehen in der Halle und die Geschichten rundherum jederzeit gut informiert. Weiterlesen ⮕

Starker Dominic Stricker schaltet Weltnummer 8 Ruud ausDominic Stricker zeigt in Basel über weite Strecken ein sehr überragendes Spiel. Für die Weltnummer 8 Casper Ruud ist der 21-jährige Schweizer zu stark. Weiterlesen ⮕

- Stricker spielt gegen Ruud gross auf und steht im ViertelfinalDominic Stricker verwertet seinen ersten von fünf Matchbällen im Tiebreak des entscheidenden dritten Satzes und besiegt die Weltnummer 8 Casper Ruud. Weiterlesen ⮕

- Stricker: «Der Plan ist ganz okay aufgegangen»Dominic Stricker im Platzinterview nach dem grossen Sieg gegen Casper Ruud. Weiterlesen ⮕

Dominic Stricker trifft im Achtelfinal auf Casper RuudAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses. Weiterlesen ⮕