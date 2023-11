«Stressfrei vom Hof»: Spendenkampagne für eine mobile Schlachteinheit

Andreas Hirschi ist Betriebsleiter des Demeter-Hof Biseggmatte und startete die Spenden-Kampagne des Projekts «Stressfrei vom Hof». Mithilfe der Spenden soll ein speziell ausgestatteter Anhänger finanziert werden, der es Landwirten ermöglicht, ihre Tiere direkt vor Ort zu schlachten.

Seit 2020 ist die Hof- und Weidetötung auf dem Betrieb mit einer Bewilligung des kantonalen Veterinärdienstes möglich. Dennoch gibt es weiterhin einige Hürden.In Südamerika hält die kühlere Jahreszeit Einzug. Das bedeutet viel Arbeit für Michèle Huber und ihre Familie. So muss etwa der Mais vor hungrigen Papageien geschützt werden. Und nach dem Schlachten gilt es, das ganze Tier zu verarbeiten.

Die Zeit ist knapp – ist der Schlachthof nach dem tödlichen Schuss nicht innerhalb von 45 Minuten zu erreichen, kann der Betrieb nicht auf dem Hof oder der Weide töten. Eine Ausweitung dieser Zeitspanne auf 90 Minuten wird in der laufenden Vernehmlassung gefordert.«Es gab auch schon Bauern, die haben geweint wie ein Schlosshund»

70% der Hof-und Weidetötungen werden von offiziellen Dienstleistern durchgeführt. Das ist eine ganz andere Art von Schlachtung, bei der der Tierhalter den Tod des Tieres hautnah miterlebt. Die Firma Waidwerker mit Sitz in Appenzell und die Berner «Platzhirsch Hofschlachtungen GmbH» befriedigen die Schweizer Nachfrage der Tierhalter. Die BauernZeitung begleitete die Hoftötung zweier Schweine frühmorgens im Kanton Aargau.

