Streit vor Club im Kreis 5: Mann mit Stichwaffe verletzt

Am Sonntagmorgen, kurz nach 02.30 Uhr, kam es vor einem Club im Kreis 5 zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. In dessen Verlauf wurde ein 21-jähriger Mann mit einer Stichwaffe angegriffen und verletzt. Anlässlich der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Patrouille der Stadtpolizei kurz darauf beim HB zwei mutmasslich beteiligte Männer festnehmen.

Bei ihnen handelt es sich um einen 22 und einen 30 Jahre alten Italiener. Kurz darauf konnte auch der mutmassliche Haupttäter, ein 23-jähriger Schweizer, verhaftet werden. Das Opfer musste von der Sanität von Schutz & Rettung zur Behandlung ins Spital gebracht werden.

Streit Club Verletzung Stichwaffe Festnahme

