Streit um Viertagewoche in Großbritannien

In Grossbritannien haben Minister der Regierung mit deutlichen Warnungen an die Kommunalverwaltungen einen politischen Streit über Versuche mit der Viertagewoche für ihre Bediensteten eskalieren lassen. In den neuen Leitlinien werden die Bezirke, die bereits eine viertägige Arbeitswoche eingeführt haben , angewiesen, diese Praxis unverzüglich einzustellen, und diejenigen, die dies in Zukunft planen, sollten alle Versuchsprogramme stoppen.

Während die Befürworter argumentieren, dass die Viertagewoche sowohl den Arbeitnehmern als auch den Arbeitgebern zugute komme und das Wohlbefinden und die Produktivität steigere, beklagt die Regierung, dass das Modell «kein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis» darstelle und befürchtet eine Verschlechterung der Qualität. Handfeste Beweise führt die britische Regierung dafür nicht an.

