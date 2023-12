Streit um Schließung des Kinderzoos im Tierpark Bern

Kaum hatten die Verantwortlichen die künftige Strategie für den Tierpark Bern vorgestellt, gingen die Emotionen hoch. Grund dafür ist die geplante Schliessung des kostenlos zugänglichen Kinderzoos beim Dählhölzli-Eingang. Während Tierschützer den Entscheid begrüssten, lancierte die SVP umgehend eine Petition für den Erhalt des Streichelzoos. Brisant: Für die Petition wirbt auch Bernd Schildger, bis Ende 2021 fast ein Vierteljahrhundert lang Direktor des Tierparks.

«Echte Tiere oder virtuelle Erlebniswelt?», fragt er in den sozialen Medien und teilt den Unterschriftenbogen. «Was wird dem Menschen und seinem Bewusstsein gerecht?» Alt-SVP-Grossrätin Erika Siegenthaler, seit vielen Jahren Vorstandsmitglied des Tierparkvereins, tritt sogar als Mitpetitionärin auf





