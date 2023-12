Streit um geplantes Geothermiekraftwerk im Jura

Der alte Mann wird laut. «Wir haben eine Kampftradition im Jura. Wir haben es ihnen gezeigt, als sie in den Freibergen einen Waffenplatz bauen wollten, wir zeigen es ihnen hier. Der jurassische Boden wird nicht mehr angerührt!» Es ist Donnerstagabend in Courfaivre, einem lang gezogenen Dorf im Kanton Jura. Im grellen Licht der Turnhalle sitzen über 150 Menschen.

Sie sind gekommen, um sich über den Stand eines Projekts zu informieren, das die Gemüter erhitzt: das geplante Geothermiekraftwerk in Haute-Sorne. So heisst die Gemeinde, zu der Courfaivre und weitere Dörfer im Talkessel westlich von Delémont gehören. Das Kraftwerk soll die Wärme aus dem Erdinnern in Strom umwandeln. Wenn alles funktioniert wie geplant, ist es 2029 am Netz. Es soll jährlich bis zu vierzig Gigawattstunden, Strom für etwa 6000 Haushalte, produzieren. Ein vielversprechender Beitrag zur Energiewende, sagen die einen – Strom aus Geothermie ist auch Teil der Energiestrategie 2050 des Bundes. Ein Pakt mit dem Teufel, meinen die andere





