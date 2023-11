Streit um den Pisco Sour: Chile und Peru ringen um den besten Cocktail

Sowohl für Chile wie für Peru ist der Cocktail mix ein Nationalgetränk . Die beiden Andenstaaten streiten sich über die Herkunft und das beste Rezept. Erfunden haben soll den Pisco Sour ein Kalifornier.Ist man in Chile privat eingeladen, versorgen einen die Gastgeber vor dem Essen mit grosser Wahrscheinlichkeit mit selbstgemixtem Pisco Sour zum Aperitif. Jeder hat sein Geheimrezept.

Eine ausgewogene Balance zu finden zwischen süss und sauer ist nicht einfach und letztlich auch eine Frage des Geschmacks. Chile ist nicht das grösste, aber das längste und gleichzeitig schmalste Land der Welt. Wirtschaftlich galt es jahrzehntelang als Musterstaat Lateinamerikas. Dieses Bild hat Risse bekommen: Mässiges Wachstum, politische Instabilität, wachsende Kriminalität und soziale Unrast belasten den Andenstaa





Weiterlesen: FUW_NEWS » Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.

:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

FUW_NEWS: FuW vor Ort: Chile muss dringend sein Rentensystem reformierenDas unter General Pinochet eingeführte Pensionssystem in Chile diente vielen Schwellenländern als Vorbild. Doch es hat die Erwartungen nicht erfüllt.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

FUW_NEWS: FuW vor Ort: Chile – ein Land zwischen ExtremenDem lang gezogenen Andenstaat geht es immer noch besser als den anderen Ländern Südamerikas. Doch die Erschütterungen nehmen zu.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

20MİN: Schweiz: 30-jähriger Schweizer tötet seine Frau in Peru – Flucht in die RomandieEin 30-Jähriger, der in der Region Morges aufwuchs, wurde in Peru zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt, weil er seine Frau getötet hatte. Nun lebt er in der Romandie.

Herkunft: 20min | Weiterlesen »

FUW_NEWS: Chile: Mit SQM auf den Lithium-Boom setzenDer führende Anbieter des für die Energiewende äusserst wichtigen Industriemetalls expandiert auch im Ausland. Die Aktien eignen sich nur für nervenstarke Investoren.

Herkunft: FuW_News | Weiterlesen »

NAU_LİVE: Peruanische Polizei beschlagnahmt über drei Tonnen KokainIn Peru beschlagnahmte die Polizei über drei Tonnen Kokain, das in die USA geschmuggelt werden sollte. Sechs Personen wurden verhaftet.

Herkunft: nau_live | Weiterlesen »

SRF 3: Wie Neurochirurg Prof. Dr. Peter Vajkoczy auf dem Debütalbum von Sofia Kourtesis landete - Sounds!Die in Peru geborene und in Berlin lebende Produzentin Sofia Kourtesis begeistert uns schon seit längerem mit ihren treibenden, warmen House-Tracks, die bislang meistens im EP-Format erschienen sind. Dann erkrankte ihre Mutter an Lungenkrebs und Kourtesis' Leben wurde auf den Kopf gestellt.

Herkunft: SRF 3 | Weiterlesen »