Streit um den CEO von Scott

Streit um den Schweizer Sportartikelhersteller Scott: Die Velo- und Ski-Marke trennt sich per sofort von ihrem bisherigen CEO und langjährigen Patron Beat Zaugg. Dieser prangert den Entscheid an, rechtlich ist die Kündigung laut dem Verwaltungsrat jedoch bindend.«Ich bin weiterhin im Büro und arbeite», sagte der langjährige Chef und das Verwaltungsratsmitglied Beat Zaugg am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Er sei nach wie vor «an vorderster Front» und werde «nicht einfach einknicken». Am Vortag hatte Scott mitgeteilt, dass Juwon Kim vom südkoreanischen Mehrheitsaktionär Youngone den Chefposten per sofort übernehme. Das Ziel dieser Entscheidung sei es, die internationale Entwicklung der Marke voranzutreiben. «Klar kann man mich als CEO abwählen, der Verwaltungsrat kann dies entscheiden», sagte Zaugg. Er sei aber an keiner Verwaltungsratssitzung diesbezüglich dabei gewese

