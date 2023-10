Streit um Bruno Manser erreicht den Bundesrat und die Vereinten Nationen

Im Film über Bruno Manser von 2019 spielt Schauspieler Sven Schelker den Umweltaktivisten.«Die Stimme des Regenwaldes» – so betitelt ein erfolgreiches Filmdrama von 2019 den Kampf von Umweltaktivist Bruno Manser. Er lebte jahrelang beim Volk der Penan im malaysischen Bundesstaat Sarawak und kämpfte dort gegen die rasante Zerstörung des Regenwalds durch die Holzindustrie.

Die Strategie ziele darauf ab, sie mit PR und überrissenen Klagen in die Knie zu zwingen, sagt der Fonds. Zumindest in einem Punkt hat sich dieser Vorwurf inzwischen erhärtet. Letztes Jahr gab die Basler Staatsanwaltschaft bekannt, dass sämtliche Vorwürfe in der 50-seitigen Strafanzeige gegen den Fonds haltlos sind. Sie widerlegt den langen Vorwurfskatalog Punkt für Punkt.

geführt. Er schickte ihn am 8. August an Ignazio Cassis, als Vorsteher des Aussendepartementes EDA, sowie ans Umweltdepartement Uvek. Die Konvention soll unter anderem sicherstellen, dass die Bevölkerung Zugang zu Umweltinformationen hat. In Artikel 3 steht, dass die Vertragsstaaten, also auch die Schweiz, sicherstellen müssen, dass Personen, die wichtige Umweltinformationen öffentlich machen, «hierfür nicht in irgendeiner Weise bestraft, verfolgt oder belästigt werden». headtopics.com

Der Sonderberichterstatter betont weiter, es sei gemäss der Konvention und der UNO seine Verantwortung, diese Fragen nun zu klären. Dafür schickte er dem Bundesrat zum Schluss des Briefs einen Katalog von Fragen und bat um Antwort bis zum 7. Oktober.

Der Zweck von Slapp-Suits ist es, mit einem juristischen Sperrfeuer unliebsame Journalisten und NGOs an ihrer Aufklärungsarbeit zu hindern. Bekannt sind solche Vorgehen von Oligarchen gegen Journalisten – auch in der Schweiz. headtopics.com

Die Europäische Union ist dabei, Richtlinien gegen solche Slapps zu erstellen. In der Schweiz gab es dafür vorerst nur einen Vorstoss der Grünen. Doch der Nationalrat stoppte diesen letzten März mit der Begründung, dass es derzeit «keine Hinweise» darauf gebe, dass es in der Schweiz solche Slapp-Suits gebe.Foto: Sigi Tischler (Keystone)

